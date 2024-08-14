США схвалили продаж зброї Ізраїлю на $20 млрд 

США схвалили продаж зброї Ізраїлю на суму 20 мільярдів доларів, що включає десятки винищувачів і новітні ракети класу "повітря-повітря".

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, текст якої наводить агентство АР, пише "Європейська правда".

Майбутній продаж охоплює понад 50 винищувачів F-15, вдосконалені ракети середньої дальності "повітря-повітря" (AMRAAM), 120-мм танкові боєприпаси, осколково-фугасні міномети і тактичні транспортні засоби.

Це рішення ухвалили на тлі сильного занепокоєння щодо можливого втягнення Ізраїлю в ширшу війну на Близькому Сході.

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Однак не очікують, що зброя потрапить до Ізраїлю найближчим часом, оскільки на виконання цих контрактів підуть роки.

Значна частина озброєння має допомогти Ізраїлю посилити свій військовий потенціал у довгостроковій перспективі.

Перші поставки систем за домовленістю очікують не раніше 2026 року.

"Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо допомагати Ізраїлю розвивати і підтримувати сильну і готову систему самооборони. Пропонований продаж відповідає цим цілям", – йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

У Білому домі раніше заявили, що Іран може здійснити "значну" атаку на Ізраїль вже цього тижня.

Своєю чергою прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, попросивши його утриматися від нападу на Ізраїль.

Раніше в понеділок лідери Британії, Німеччини та Франції попередили Іран, що він понесе відповідальність за будь-яку можливу атаку на Ізраїль, що призведе до подальшої ескалації регіональної напруженості.