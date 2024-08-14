США схвалили продаж зброї Ізраїлю на $20 млрд
США схвалили продаж зброї Ізраїлю на суму 20 мільярдів доларів, що включає десятки винищувачів і новітні ракети класу "повітря-повітря".
Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, текст якої наводить агентство АР, пише "Європейська правда".
Майбутній продаж охоплює понад 50 винищувачів F-15, вдосконалені ракети середньої дальності "повітря-повітря" (AMRAAM), 120-мм танкові боєприпаси, осколково-фугасні міномети і тактичні транспортні засоби.
Це рішення ухвалили на тлі сильного занепокоєння щодо можливого втягнення Ізраїлю в ширшу війну на Близькому Сході.
Однак не очікують, що зброя потрапить до Ізраїлю найближчим часом, оскільки на виконання цих контрактів підуть роки.
Значна частина озброєння має допомогти Ізраїлю посилити свій військовий потенціал у довгостроковій перспективі.
Перші поставки систем за домовленістю очікують не раніше 2026 року.
"Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо допомагати Ізраїлю розвивати і підтримувати сильну і готову систему самооборони. Пропонований продаж відповідає цим цілям", – йдеться в повідомленні Державного департаменту США.
У Білому домі раніше заявили, що Іран може здійснити "значну" атаку на Ізраїль вже цього тижня.
Своєю чергою прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, попросивши його утриматися від нападу на Ізраїль.
Раніше в понеділок лідери Британії, Німеччини та Франції попередили Іран, що він понесе відповідальність за будь-яку можливу атаку на Ізраїль, що призведе до подальшої ескалації регіональної напруженості.