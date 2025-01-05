Глава МВС Німеччини допустила повернення частини біженців із Сирії на батьківщину

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер допустила, що частині сирійців у країні можуть скасувати статус біженця з огляду на зміну влади на їхній батьківщині.

Про це вона сказала в інтервʼю виданням медіагрупи Funke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За словами Фезер, Федеральне відомство з питань міграції та біженців "буде переглядати і скасовувати надання захисту, якщо люди більше не потребують цього захисту в Німеччині, оскільки ситуація в Сирії стабілізувалася".

"Це стосуватиметься тих, хто не має права на проживання з інших причин, наприклад, через роботу або навчання, і хто не повернеться до Сирії добровільно", – підкреслила вона.

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Глава німецького МВС водночас наголосила, що сирійським біженцям, які вивчили мову та добре інтегрувались у суспільство, слід дозволити залишитися в Німеччині.

Фезер також виступила за підтримку тих сирійців, які хочуть повернутись добровільно, та якнайшвидшу депортацію засуджених за злочини та ісламістів.

"Ми значно розширили правові можливості для цього і використаємо їх, щойно це дозволить ситуація в Сирії", – запевнила міністерка.

Анонсовані зміни стосуються майже третини з приблизно 975 тисяч сирійських біженців у Німеччині, які мають статус додаткового захисту – це означає, що їм дозволяли залишатися в країні з огляду на громадянську війну.

Після повалення режиму Башара Асада в Сирії на початку грудня Німеччина на деякий час призупинила розгляд заяв про надання притулку вихідцям з цієї країни.