Шольц каже, що добре інтегровані біженці з Сирії можуть залишитися в країні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що добре інтегровані біженці з Сирії можуть залишитися в країні.

Про це він заявив у відеозверненні Kanzler kompakt, передає "Європейська правда".

Як зазначив Шольц, коментуючи дебати в країні щодо посилення прикордонного контролю після падіння режиму сирійського диктатора Башара аль-Асада, добре інтегровані біженці з Сирії можуть залишитися в Німеччині.

Німецький канцлер зауважив, що деякі заяви "глибоко занепокоїли наших співгромадян сирійського походження",.

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"Кожен, хто працює тут, хто добре інтегрований, є і буде бажаним гостем у Німеччині. Це само собою зрозуміло", – акцентував він.

За словами Шольца, лише в німецьких лікарнях працює близько 5 тисяч сирійських лікарнів.

Шольц зазначив, що "лише найближчі дні, тижні і місяці покажуть, в якому напрямку розвиватиметься Сирія без Асада".

"Деякі з біженців сподіваються, що незабаром вони зможуть повернутися додому. Ми також будемо підтримувати це, як тільки ситуація дозволить", – додав він.

Нагадаємо, після повалення режиму Асада низка європейських країн заявили, що призупиняють розгляд заявок про надання притулку для громадян Сирії. Це також запустило дискусію про подальшу долю сирійців, які вже отримали захист і живуть у Європі. У чинному уряді Німеччини хочуть загального європейського підходу до сирійських біженців.

Після цього, лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини "Християнсько-демократичний союз" Фрідріх Мерц закликав до посилення прикордонного контролю через ризик непомітного в’їзду до Європи поплічників поваленого сирійського диктатора Башара аль-Асада.