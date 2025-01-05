В уряді Британії засудили чергові "ганебні" випади Маска на Х

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Вес Стрітінг розкритикував чергові нападки американського мільярдера Ілона Маска на британський уряд, повʼязані з розслідуванням сексуального насильства над дітьми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Bloomberg.

Останніми днями Маск опублікував низку дописів у своїй соцмережі X (Twitter) щодо скандалу з домаганням над дітьми з боку організованих злочинних банд у різних містах Британії, який розгорівся у 2010-х.

Перебуваючи на посаді генерального прокурора Британії у 2008-2013 роках, чинний премʼєр Британії Кір Стармер розслідував діяльність цих банд, а потім розпорядився реструктурувати систему розгляду справ про насильство над дітьми.

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В одному з дописів про цей скандал Маск заявив, що Стармер був "співучасником зґвалтування Британії" і повинен відповісти за свої дії.

Британський міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг, коментуючи ці слова, виступив проти нападок американського мільярдера, які назвав "ганебними", та закликав його активніше боротись проти насильства у своїй соцмережі.

"У нього є велика соцмережа, у нього є велика аудиторія, тому він може говорити все, що йому подобається. Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити правосуддя і побороти насильство щодо жінок і дівчат", – заявив Стрітінг.

Це не єдиний випадок, коли Ілон Маск критикував британський уряд. Він також підтримав Томмі Робінсона – лідера британських ультраправих, який був ув'язнений у жовтні за порушення судового наказу, пов'язаного з наклепницькими заявами про сирійського школяра-біженця.

В уряді Британії після цього порадили Маску зосередитись на американській політиці.