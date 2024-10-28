У Британії ув’язнили на 18 місяців антиісламського активіста Томмі Робінсона

У понеділок, 28 жовтня, у Британії ув’язнили на 18 місяців антимусульманського активіста Стівена Якслі-Леннона, який відомий під псевдонімом Томмі Робінсон, за повторення неправдивих звинувачень проти сирійського біженця всупереч судовій забороні.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначили журналісти, сирійський біженець Джамал Хіджазі подав на Якслі-Леннона до Високого суду Лондона за наклеп, і в 2021 році його зобов'язали виплатити 100 тисяч фунтів стерлінгів (близько $129 885) відшкодування збитків.

Тоді, як писало The Guardian, Робінсон програв справу про наклеп, порушену проти нього сирійським школярем, який зняв на відео напад на нього в школі.

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Невдовзі після того, як відео інциденту стало вірусним, Робінсон неправдиво заявив у Facebook, що Хіджазі "не є невинним, і що він жорстоко нападає на молодих англійських дівчат у своїй школі".

Після цього на нього було накладено судову заборону щодо повторення наклепу. Журналісти зазначили, що Якслі-Леннон визнав, що неодноразово порушував цю заборону у період з лютого 2023 року по липень 2024 року.

Виносячи вирок Якслі-Леннону в лондонському Королівському суді, суддя заявив, що "порушення не були випадковими, недбалими чи просто нерозважливими".

"Кожне порушення судової заборони було продуманим і спланованим, навмисним, прямим і грубим порушенням судового наказу", – акцентував він.

Фото: Reuters

У суді заявили, що Якслі-Леннон тричі був визнаний винним у неповазі до суду і був ув'язнений за це у 2019 році. Він також має окремі судимості за кримінальні злочини.

Деякі ЗМІ та політики звинуватили Якслі-Леннона в розпалюванні напруженості, яка призвела до багатоденних заворушень по всій Британії наприкінці липня після вбивства трьох молодих дівчат у Саутпорті.

Адвокат Якслі-Леннона Саша Васс заявив, що підсудний "вчинив так, як вчинив, і він визнає свою провину, тому що він пристрасно вірить у свободу слова, вільну пресу і непереборне бажання викривати правду".

Відтак, суддя засудив Якслі-Леннона до 18 місяців за вирахуванням трьох днів, проведених під вартою після його арешту в п'ятницю.

Він заявив, що вирок може бути скорочений на чотири місяці, якщо Якслі-Леннон спробує "очиститися" від презирства, в тому числі, знищивши копії фільму.

Як стверджують журналісти, під час виступу судді можна було бачити, як Якслі-Леннон вимовляв "ні" на публіку.

На що суддя заявив, що дії Якслі-Леннона "свідчать про те, що він вважає себе вище закону".

Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, антимігрантські протестувальники та антирасистські демонстранти провели у Лондоні великі мітинги, які пройшли мирно на тлі посиленої поліцейської операції, спрямованої на запобігання сутичкам між ворогуючими групами.

Того дня кілька тисяч людей долучилися до націоналістичного мітингу "Об'єднаймо Королівство" біля парламенту, організованого антимігрантським і антимусульманським активістом Стівеном Якслі-Ленноном.

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