В правительстве Британии осудили очередные "позорные" выпады Маска на Х

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг раскритиковал очередные нападки американского миллиардера Илона Маска на британское правительство, связанные с расследованием сексуального насилия над детьми.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Bloomberg.

В последние дни Маск опубликовал ряд сообщений в своей соцсети X (Twitter) относительно скандала с домогательствами над детьми со стороны организованных преступных банд в разных городах Британии, который разгорелся в 2010-х.

Находясь на посту генерального прокурора Британии в 2008-2013 годах, действующий премьер Британии Кир Стармер расследовал деятельность этих банд, а затем распорядился реструктурировать систему рассмотрения дел о насилии над детьми.

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В одном из постов об этом скандале Маск заявил, что Стармер был "соучастником изнасилования Британии" и должен ответить за свои действия.

Британский министр здравоохранения Уэс Стритинг, комментируя эти слова, выступил против нападок американского миллиардера, которые назвал "позорными", и призвал его активнее бороться против насилия в своей соцсети.

"У него есть большая соцсеть, у него есть большая аудитория, поэтому он может говорить все, что ему нравится. Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить правосудие и побороть насилие в отношении женщин и девушек", – заявил Стритинг.

Это не единственный случай, когда Илон Маск критиковал британское правительство. Он также поддержал Томми Робинсона – лидера британских ультраправых, который был заключен в тюрьму в октябре за нарушение судебного приказа, связанного с клеветническими заявлениями о сирийском школьнике-беженце.

В правительстве Британии после этого посоветовали Маску сосредоточиться на американской политике.