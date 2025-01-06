Канцлер Австрії оголосив, коли піде з посади

Карл Негаммер, який оголосив про відставку з посади федерального канцлера Австрії, піде з посади у пʼятницю, 10 січня.

Про це він оголосив у своєму подкасті Karl, wie geht's, повідомляє "Європейська правда".

В останньому випуску подкасту під назвою Es war mir eine Ehre ("Для мене це була честь") Негаммер оголосив, що його відставка "відбудеться в п'ятницю".

Він уже оголосив про свою відставку як з посади федерального канцлера Австрії, так і з посади лідера Австрійської народної партії напередодні, 4 січня.

Реклама:

У партії вже обрали тимчасового лідера – ним став генеральний секретар політсили Крістіан Штокер.

Штокер раніше допустив можливий альянс з правими радикалами, що відчинило двері для можливості формування уряду у складі ультраправої Партії свободи та консервативної Австрійської народної партії.

У понеділок президент Австрії Александр Ван дер Беллен доручив лідеру Партії свободи Герберту Кіклю провести переговори про формування уряду.

Більше про Герберта Кікля: Відродження Австро-Угорщини: як соратник Орбана йде до перемоги на австрійських виборах.