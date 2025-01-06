Канцлер Австрии объявил, когда уйдет с должности

Карл Негаммер, который объявил об отставке с должности федерального канцлера Австрии, уйдет с должности в пятницу, 10 января.

Об этом он объявил в своем подкасте Karl, wie geht's, сообщает "Европейская правда".

В последнем выпуске подкаста под названием Es war mir eine Ehre ("Для меня это была честь") Негаммер объявил, что его отставка "состоится в пятницу".

Он уже объявил о своей отставке как с должности федерального канцлера Австрии, так и с должности лидера Австрийской народной партии накануне, 4 января.

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В партии уже выбрали временного лидера – им стал генеральный секретарь политсилы Кристиан Штокер.

Штокер ранее допустил возможный альянс с правыми радикалами, что открыло двери для возможности формирования правительства в составе ультраправой Партии свободы и консервативной Австрийской народной партии.

В понедельник президент Австрии Александр Ван дер Беллен поручил лидеру Партии свободы Герберту Киклю провести переговоры о формировании правительства.

Больше о Герберте Кикле: Возрождение Австро-Венгрии: как соратник Орбана идет к победе на австрийских выборах.