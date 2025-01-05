Новий лідер консерваторів Австрії готовий до коаліції з ультраправими

Новопризначений лідер Австрійської народної партії Крістіан Штокер висловив готовність вести переговори з ультраправою Австрійською партією свободи про коаліцію.

Про це він сказав у неділю, 5 січня, на пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

Ван дер Беллен заявив, що Карл Негаммер, який оголосив про відставку з посади канцлера Австрії та лідера консерваторів, продовжить виконувати обовʼязки глави уряду наступні кілька днів.

Він додав, що з огляду на ситуацію, яка склалась, запросив лідера ультраправих Австрії Герберта Кікля на зустріч уранці в понеділок, 6 січня.

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Штокер привітав рішення Ван дер Беллена і заявив, що очікує, що той доручить лідеру Австрійської партії свободи формування уряду.

"Якщо нас запросять на переговори про формування уряду, то ми приймемо це запрошення", – підтвердив він.

Таке рішення він пояснив тим, що ситуація змінилась, а партії "позиціонуються по-різному, як за змістом, так і за кадрами".

Нагадаємо, напередодні Карл Негаммер оголосив про відставку з посади лідера Австрійської народної партії та канцлера Австрії після провалу переговорів про коаліцію із соціал-демократами.

Партії вели переговори після парламентських виборів у вересні 2024 року. Хоча тоді перемогла ультраправа Австрійська партія свободи, голосів для одноосібної більшості їй не вистачило, а інші партії відмовились входити з нею в коаліцію.

Більше про австрійські вибори – у статті: Чому тріумф ультраправих в Австрії поки не став катастрофою для України.