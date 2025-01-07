У Польщі автобус з 14 людьми злетів у кювет, є постраждалі

У Люблінському воєводстві Польщі рейсовий автобус з'їхав з дороги в кювет, де вже перебував легковий автомобіль.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Аварія сталася близько 5:00 на воєводській дорозі № 812 біля міста Краснистав.

За попередніми даними поліції, автобус, в якому їхало 14 пасажирів, з'їхав у кювет, де перебував легковий автомобіль, який раніше потрапив у аналогічну ДТП.

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фото: красниставська поліція

Троє людей потрапили до лікарні. Їхні травми не є серйозними. Водії легковика та автобуса були тверезі.

"Водій автобуса на повороті дороги, ймовірно, не вибрав швидкість відповідно до умов руху на зледенілому дорожньому покритті", – повідомив черговий Люблінського воєводського управління поліції.

Місцева поліція попереджає, що дорога на цій ділянці є непроїзною, а об'їзні шляхи організовані. "Ми закликаємо вас бути обережними і дотримуватися вказівок регулювальників", – закликають вони.

Нагадаємо, у понеділок вранці в нідерландській провінції Лімбург загорівся автобус з десятками студентів технікуму.

В аварії автобуса на півночі Норвегії наприкінці грудня загинули троє людей.