У Нідерландах загорівся автобус зі студентами технікуму
Новини — Понеділок, 6 січня 2025, 12:50 —
У понеділок вранці в нідерландській провінції Лімбург загорівся автобус з десятками студентів технікуму.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє L1 Nieuws.
На трасі N273 біля села Гратем, недалеко від Рермонда, водій відчув запах гару і навіть побачив дим, що виходив з автобуса.
Він вирішив зупинити автобус. Всі сорок пасажирів змогли вчасно покинути транспортний засіб.
Однак автобус після цього вигорів повністю.
Учні у віці від 12 до 18 років їхали до технікуму в бельгійському місті Маасейк, розташованому неподалік від кордону. Для них організовують транспорт на заміну.
Причина пожежі поки що невідома. Траса N273 тимчасово закрита.
В аварії автобуса на півночі Норвегії наприкінці грудня загинули троє людей.
Перед цим під польським Краковом перекинувся автобус із пасажирами, внаслідок аварії постраждали 15 людей.