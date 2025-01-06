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У Нідерландах загорівся автобус зі студентами технікуму

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Новини — Понеділок, 6 січня 2025, 12:50 — Іванна Костіна

У понеділок вранці в нідерландській провінції Лімбург загорівся автобус з десятками студентів технікуму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє L1 Nieuws.

На трасі N273 біля села Гратем, недалеко від Рермонда, водій відчув запах гару і навіть побачив дим, що виходив з автобуса.

 
фото L1 Nieuws

Він вирішив зупинити автобус. Всі сорок пасажирів змогли вчасно покинути транспортний засіб.

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Однак автобус після цього вигорів повністю.

Учні у віці від 12 до 18 років їхали до технікуму в бельгійському місті Маасейк, розташованому неподалік від кордону. Для них організовують транспорт на заміну.

Причина пожежі поки що невідома. Траса N273 тимчасово закрита.

В аварії автобуса на півночі Норвегії наприкінці грудня загинули троє людей.

Перед цим під польським Краковом перекинувся автобус із пасажирами, внаслідок аварії постраждали 15 людей.

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