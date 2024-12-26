Аварія автобуса у Норвегії: загинули троє людей, ще кілька у важкому стані

В аварії автобуса на півночі Норвегії загинули троє людей, ще кілька у важкому стані; серед пасажирів є іноземці.

Про це повідомляє NRK, пише "Єврпоейська правда".

У поліції повідомили, що всього на борту було 58 осіб, він прямував з міста Нарвік на Лофотенські острови. Автобус належить компанії Boreal і виконував регулярний рейс.

Jens Andre M. Birkeland

На цей час з перекинутого і частково зануреного у воду автобуса евакуювали усіх пасажирів. Троє людей загинули від отриманих травм, ще четверо у важкому стані.

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Jens Andre M. Birkeland

Серед пасажирів є громадяни восьми різних країн, проте яких саме – не уточнюють.

У перший час після звісток про аварію припускали, що в автобусі могло бути до 70 пасажирів.

Минулого тижня літак норвезької компанії, що сідав у місті Молде на березі фйорду, з’їхав зі смуги і мало не опинився у воді.

Наприкінці жовтня у центрі Осло сталася небезпечна ДТП з трамваєм – він зійшов з рейок і в’їхав у приміщення магазину.