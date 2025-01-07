Кількість депортацій з Німеччини торік істотно зросла

Минулого року майже 18 400 осіб були змушені покинути Німеччину – це значно більше, ніж позаминулого року.

Про це повідомляє газета Bild з посиланням на представника уряду, передає "Європейська правда".

Так, у 2024 році було депортовано значно більше людей, ніж у попередньому році. У період з січня по листопад 2024 року з Німеччини було депортовано майже 18 400 осіб, що на 20 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року,

"Спільні зусилля федерального і земельних урядів у сфері репатріації приносять перші результати", – сказав представник уряду.

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За весь 2023 рік було депортовано 16 430 осіб. Для порівняння, до пандемії коронавірусу у 2019 році цей показник становив близько 22 тисяч депортацій. За даними Bild, приблизно 18 тисяч депортацій, про які повідомлялося минулого року, були компенсовані приблизно 213 тисячами заявами про надання притулку; це більш ніж на третину менше, ніж у 2023 році (351 тисяча).

Федеральний уряд розглядає збільшення кількості депортацій як підтвердження свого курсу. Канцлер Олаф Шольц заявив в інтерв'ю Stern, що 20-відсоткове збільшення депортацій є "справжнім прогресом".

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер раніше допустила, що частині сирійців у країні можуть скасувати статус біженця з огляду на зміну влади на їхній батьківщині.

Після повалення режиму Башара Асада в Сирії на початку грудня Німеччина на деякий час призупинила розгляд заяв про надання притулку вихідцям з цієї країни.