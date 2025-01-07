Число депортаций из Германии в прошлом году существенно возросло

В прошлом году почти 18 400 человек были вынуждены покинуть Германию – это значительно больше, чем в позапрошлом году.

Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на представителя правительства, передает "Европейская правда".

Так, в 2024 году было депортировано значительно больше людей, чем в предыдущем году. В период с января по ноябрь 2024 года из Германии было депортировано почти 18 400 человек, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года,

"Совместные усилия федерального и земельного правительств в сфере репатриации приносят первые результаты", – сказал представитель правительства.

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За весь 2023 год было депортировано 16 430 человек. Для сравнения, до пандемии коронавируса в 2019 году этот показатель составлял около 22 тысяч депортаций. По данным Bild, примерно 18 тысяч депортаций, о которых сообщалось в прошлом году, были компенсированы примерно 213 тысячами заявлений о предоставлении убежища; это более чем на треть меньше, чем в 2023 году (351 тысяча).

Федеральное правительство рассматривает увеличение количества депортаций как подтверждение своего курса. Канцлер Олаф Шольц заявил в интервью Stern, что 20-процентное увеличение депортаций является "настоящим прогрессом".

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер ранее допустила, что части сирийцев в стране могут отменить статус беженца ввиду смены власти на их родине.

После свержения режима Башара Асада в Сирии в начале декабря Германия на некоторое время приостановила рассмотрение заявлений о предоставлении убежища выходцам из этой страны.