В уряді Молдови кажуть, що Тирасполь "висміяв" пропозицію допомогти з купівлею газу

В уряді Молдови заявили, що у відповідь на пропозицію допомогти знайти рішення для подолання газової кризи Тирасполь закликав "не втручатися у внутрішні справи Придністров'я" і відверто висміяв звернення.

Про це в ефірі TV8 сказав речник молдовського уряду Даніел Воде, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, лист з пропозицією щодо допомоги з купівлею газу був відправлений 11 грудня. В ефірі Воде зачитав його.

"Кишинів готовий розглянути можливість залучення наявних ресурсів і допомоги, наданої міжнародними партнерами, для забезпечення конкретних потреб вразливого населення, а також лікарень, шкіл і соціальних центрів, з метою недопущення негативного розвитку ситуації", – процитував речник уряду.

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Воде розповів, що відповідь надійшла через кілька днів і вона була негативною.

"На цей лист за кілька днів, 16 грудня, надійшла відповідь... у якій йдеться про неприйнятність втручання у внутрішні справи... Іншими словами, це була відмова від будь-якої співпраці. Лист із пропозицією допомоги просто висміяли в особі одного з переговірників", – зазначив він.

Воде вкотре спростував нещодавню заяву придністровського "лідера" Вадима Красносельського, який запевняв, що Кишинів не пропонував регіону жодної допомоги з вирішенням енергетичної кризи.

Детально про це – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.