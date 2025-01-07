В правительстве Молдовы говорят, что Тирасполь "высмеял" предложение о помощи с покупкой газа

В правительстве Молдовы заявили, что в ответ на предложение помочь найти решение для преодоления газового кризиса Тирасполь призвал "не вмешиваться во внутренние дела Приднестровья" и откровенно высмеял обращение.

Об этом в эфире TV8 сказал представитель молдовского правительства Даниэл Водэ, сообщает "Европейская правда".

По его словам, письмо с предложением о помощи с покупкой газа было отправлено 11 декабря. В эфире Воде зачитал его.

"Кишинев готов рассмотреть возможность привлечения имеющихся ресурсов и помощи, предоставленной международными партнерами, для обеспечения конкретных потребностей уязвимого населения, а также больниц, школ и социальных центров, с целью недопущения негативного развития ситуации", – процитировал представитель правительства.

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Воде рассказал, что ответ поступил через несколько дней и он был отрицательным.

"На это письмо через несколько дней, 16 декабря, пришел ответ... в котором говорится о неприемлемости вмешательства во внутренние дела...Другими словами, это был отказ от любого сотрудничества. Письмо с предложением помощи просто высмеяли в лице одного из переговорщиков", – отметил он.

Воде в очередной раз опроверг недавнее заявление приднестровского "лидера" Вадима Красносельского, который уверял, что Кишинев не предлагал региону никакой помощи с решением энергетического кризиса.

Подробно об этом – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.