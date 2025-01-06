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Лідер невизнаного Придністров’я заперечує, що Молдова пропонувала допомогу з купівлею газу

Новини — Понеділок, 6 січня 2025, 15:00 — Марія Ємець

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський заперечує заяви з Кишинева про те, що регіону пропонували допомогу з придбанням газу для пом’якшення енергокризи, що почалася з припиненням постачання "безкоштовного" російського газу. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у публічному зверненні. 

Красносельський назвав "спекуляціями" обговорення про те, що "Росія кинула Придністров’я", та звинуватив у ситуації Молдову і "борги", які "Газпром" приписує "Молдовагазу".

"Зараз йде багато інформації, нібито Молдова хоче нам допомогти і ми відмовляємось від допомоги. Це все брехня, брехня. Ніяких пропозицій на адресу президента ПМР з боку Молдови чи інших держав не надходило. Їх нема… Хай покажуть хоч один лист, де до мене зверталися з пропозицією допомоги", – заявив Красносельський. 

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Він продовжив звинувачувати Кишинів у відсутності кроків назустріч за іншими питаннями. 

"Молдова нічого Придністров’ю не дасть, це не їхня мета. Їхня мета – задушити нас", – заявив Красносельський. 

Він також сказав, що зараз регіон споживає на третину більше електроенергії, ніж та, яку виробляє за рахунок запасів вугілля Молдавська ДРЕС.

Нагадаємо, в уряді Молдови заявили, що ще в грудні 2024 року пропонували Придністровʼю допомогу з закупівлею газу та електроенергією, але Тирасполь не відповів на ці пропозиції.

На початку січня керівник компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан заявив, що офіційно запропонував "Тираспольтрансгазу" допомогу з придбанням газу через європейські закупівельні платформи після того, як регіон з 1 січня залишився без постачання російського газу.

Детально про контекст цих подій – у статті Як ліквідувати Придністров’я. Все про сценарії "примусового" об’єднання Молдови.

Читайте також пояснення про те, чому Молдова оголосила надзвичайний стан та до чого тут Придністров’я.

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Придністров'я Молдова
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