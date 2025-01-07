Трамп очікує, що йому вдасться порозумітися з Сі Цзіньпіном

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він та лідер Китаю Сі Цзіньпін розмовляли через представників, та висловив впевненість в тому, що їм вдасться порозумітися.

Його слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як розповів Трамп – він вже розмовляв із китайським лідером через представників.

Він описав Сі як сильну та владну людину, яку, за його словами, шанують у Китаї.

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"І я думаю, що у нас, ймовірно, все буде дуже добре. Але ви знаєте, що це має бути вулиця з двостороннім рухом", – акцентував Трамп.

Також, як передають журналісти, він повторив звинувачення в тому, що Китай "обкрадає" США в економічному плані.

Агентство пише, що у МЗС Китаю заявили, що надають великого значення висловлюванням Трампа. У відомстві наголосили, що готові сприяти "стабільному, здоровому і стійкому розвитку економічних та торговельних взаємин".

Речник китайського зовнішньополітичного відомства не підтвердив, чи контактували Трамп та Сі Цзіньпін, однак наголосив, що комунікація між Вашингтоном та Пекіном підтримується за допомогою різних способів.

Нагадаємо, медіа раніше довідались, що команда обраного президента США передала запрошення лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, але той, за інформацією ЗМІ, відмовився.

Зауважимо, Трамп заявив, що в перший день перебування на посаді він запровадить тарифи на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики та Китаю.

Зокрема, він пояснив це тим, що ці держави не протистоять потраплянню наркотиків до США. Трамп сказав, що "провів багато розмов" з Китаєм про потоки величезної кількості наркотиків, зокрема фентанілу, але "безрезультатно".

Після цього речник посольства Китаю у США Лю Пенгю заявив, що ні США, ні Китай не виграють у торговельній війні.