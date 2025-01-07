Трамп ожидает, что ему удастся найти общий язык с Си Цзиньпином

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он и лидер Китая Си Цзиньпин разговаривали через представителей, и выразил уверенность в том, что им удастся найти общий язык.

Его слова цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как рассказал Трамп – он уже разговаривал с китайским лидером через представителей.

Он описал Си как сильного и властного человека, которого, по его словам, уважают в Китае.

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"И я думаю, что у нас, вероятно, все будет очень хорошо. Но вы знаете, что это должна быть улица с двусторонним движением", – акцентировал Трамп.

Также, как передают журналисты, он повторил обвинения в том, что Китай "обворовывает" США в экономическом плане.

Агентство пишет, что в МИД Китая заявили, что придают большое значение высказываниям Трампа. В ведомстве отметили, что готовы способствовать "стабильному, здоровому и устойчивому развитию экономических и торговых отношений".

Представитель китайского внешнеполитического ведомства не подтвердил, контактировали ли Трамп и Си Цзиньпин, однако отметил, что коммуникация между Вашингтоном и Пекином поддерживается с помощью различных способов.

Напомним, медиа ранее узнали, что команда избранного президента США передала приглашение лидеру Китая Си Цзиньпину, но тот, по информации СМИ, отказался.

Заметим, Трамп заявил, что в первый день пребывания в должности он введет тарифы на все товары, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая.

В частности, он объяснил это тем, что эти государства не противостоят попаданию наркотиков в США. Трамп сказал, что "провел много разговоров" с Китаем о потоках огромного количества наркотиков, в частности фентанила, но "безрезультатно".

После этого представитель посольства Китая в США Лю Пэнгю заявил, что ни США, ни Китай не выиграют в торговой войне.