Україна каже, що Словаччина перекрутила дані про переговори щодо транзиту газу

Посол України в ЄС Всеволод Ченцов підкреслив, що заяви словацької сторони про зрив зустрічі з Україною та ЄС щодо транзиту газу не відповідають дійсності.

Про це український дипломат сказав у коментарі Politico, повідомляє "Європейська правда".

Міністри України та Словаччини мали зустрітися в Брюсселі у вівторок, 7 січня, щоб обговорити наслідки закінчення терміну дії угоди щодо транзиту російського газу в Європу через Україну.

Напередодні словацький уряд заявив, що українська сторона відмовилася від участі в обговоренні.

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Своєю чергою Ченцов зазначив, що ці заяви не відповідають дійсності, і що зустріч була ініційована Києвом для обговорення погроз словацького прем’єра Роберта Фіцо щодо можливого припинення поставок електроенергії в Україну.

"Україна запустила механізм раннього попередження щодо поставок електроенергії через погрози Фіцо припинити поставки, а не через переговори щодо транзиту газу", – сказав він.

За словами посла, міністр енергетики України Герман Галущенко планував взяти участь у переговорах у Брюсселі, але був змушений залишитися вдома "через складну ситуацію в енергетичному секторі".

Замість того, щоб пристати на пропозицію Києва провести онлайн-зустріч, посадовці Єврокомісії запропонували перенести її на іншу дату, додав Ченцов.

Як відомо, контракт між Україною та Росією на транзит газу до Європи закінчився наприкінці 2024 року після того, як українська сторона вирішила не продовжувати його.

Фіцо різко розкритикував Київ за ці дії та написав лист лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони.

Він також погрожував припинити постачання електроенергії або скоротити допомогу біженцям з України у Словаччині у відповідь.