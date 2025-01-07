Украина говорит, что Словакия исказила данные о переговорах по транзиту газа

Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов подчеркнул, что заявления словацкой стороны о срыве встречи с Украиной и ЕС по транзиту газа не соответствуют действительности.

Об этом украинский дипломат сказал в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда".

Министры Украины и Словакии должны были встретиться в Брюсселе во вторник, 7 января, чтобы обсудить последствия окончания срока действия соглашения по транзиту российского газа в Европу через Украину.

Накануне словацкое правительство заявило, что украинская сторона отказалась от участия в обсуждении.

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В свою очередь Ченцов отметил, что эти заявления не соответствуют действительности и что встреча была инициирована Киевом для обсуждения угроз словацкого премьера Роберта Фицо относительно возможного прекращения поставок электроэнергии в Украину.

"Украина запустила механизм раннего предупреждения относительно поставок электроэнергии из-за угроз Фицо прекратить поставки, а не из-за переговоров по транзиту газа", – сказал он.

По словам посла, министр энергетики Украины Герман Галущенко планировал принять участие в переговорах в Брюсселе, но был вынужден остаться дома "из-за сложной ситуации в энергетическом секторе".

Вместо того, чтобы принять предложение Киева провести онлайн-встречу, чиновники Еврокомиссии предложили перенести ее на другую дату, добавил Ченцов.

Как известно, контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу закончился в конце 2024 года после того, как украинская сторона решила не продлевать его.

Фицо резко раскритиковал Киев за эти действия и написал письмо лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны.

Он также угрожал прекратить поставки электроэнергии или сократить помощь беженцам из Украины в Словакии в ответ.