У Макрона прокоментували смерть батька Ле Пен: історія розсудить

Єлисейський палац, коментуючи смерть засновника впливового ультраправого руху Франції Жан-Марі Ле Пена, назвав його "історичною постаттю", вплив якої покаже історія.

Заяву цитує телеканал France Info, повідомляє "Європейська правда".

У канцелярії президента Франції назвали Жан-Марі Ле Пена "історичною фігурою ультраправих", чию "роль у суспільному житті нашої країни протягом майже сімдесяти років… тепер має розсудити історія".

"Президент Республіки висловлює співчуття його родині та друзям", – додали в Єлисейському палаці.

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Ле Пен, засновник ультраправої партії "Народний фронт" (нині – "Національне обʼєднання") помер у Франції у віці 96 років.

З моменту свого першого приходу до влади 1956 року і до смерті Ле Пен чинив глибокий вплив на політичне життя Франції. Він завершив свою політичну кар'єру у 2019 році, після того, як залишив Європарламент.

Ле Пен неодноразово викликав суперечки і судові позови через свої погляди на Голокост, який він назвав "простою деталлю" в історії Другої світової війни, і вихваляння уряду Франції воєнного часу при Віші, який співпрацював з нацистськими окупантами.

Кілька разів був засуджений і оштрафований за заперечення злочинів проти людяності.

Ле Пен п'ять разів балотувався в президенти і шокував Францію в 2002 році, вийшов у другий тур проти Жака Ширака. Ширак переміг з переконливою перевагою – понад 82% голосів.

Наразі донька Ле Пена Марін є беззаперечною лідеркою президентськогого рейтингу у Франції.