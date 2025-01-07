У Макрона прокомментировали смерть отца Ле Пен: история рассудит
Елисейский дворец, комментируя смерть основателя влиятельного ультраправого движения Франции Жан-Мари Ле Пена, назвал его "исторической фигурой", влияние которой покажет история.
Заявление цитирует телеканал France Info, сообщает "Европейская правда".
В канцелярии президента Франции назвали Жан-Мари Ле Пена "исторической фигурой ультраправых", чью "роль в общественной жизни нашей страны в течение почти семидесяти лет... теперь должна рассудить история".
"Президент Республики выражает соболезнования его семье и друзьям", – добавили в Елисейском дворце.
Ле Пен, основатель ультраправой партии "Народный фронт" (ныне – "Национальное объединение") умер во Франции в возрасте 96 лет.
С момента своего первого прихода к власти в 1956 году и до смерти Ле Пен оказывал глубокое влияние на политическую жизнь Франции. Он завершил свою политическую карьеру в 2019 году, после того, как покинул Европарламент.
Ле Пен неоднократно вызывал споры и судебные иски из-за своих взглядов на Холокост, который он назвал "простой деталью" в истории Второй мировой войны, и восхваления правительства Франции военного времени при Виши, которое сотрудничало с нацистскими оккупантами.
Несколько раз был осужден и оштрафован за отрицание преступлений против человечности.
Ле Пен пять раз баллотировался в президенты и шокировал Францию в 2002 году, выйдя во второй тур против Жака Ширака. Ширак победил с убедительным преимуществом – более 82% голосов.
Сейчас дочь Ле Пена Марин является безоговорочным лидером президентского рейтинга во Франции.