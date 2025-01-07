Глава МВС Франції попередив про небачену терористичну загрозу у річницю атаки на Charlie Hebdo

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо заявив, що загроза терористичної атаки на країну підживлюється соціальними мережами і ніколи не була такою великою.

Заяву французького міністра наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Його слова пролунали у 10-у річницю нападу на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo.

Ретайо розповів, що французькі спецслужби запобігли дев'яти запланованим терактам торік, три з яких були спрямовані на Олімпійські ігри.

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За словами очільника МВС Франції, країна "може опинитися під ударом завтра".

Він вказав, що загроза походить від молоді, радикально налаштованої в соціальних мережах, яка все частіше співпрацює з іноземними угрупованнями.

"На щастя, з 2015 року Франція переозброїлася проти тероризму... але битва з ісламським тоталітаризмом ще далеко не виграна, і ясно, що завтра Франція може знову опинитися під ударом", – сказав він.

Ретайо додав, що минулого року "загроза виходила зсередини" Франції.

"Зараз, можливо, зростає співпраця між іноземними угрупованнями та внутрішньою загрозою з боку молоді, радикально налаштованої в соціальних мережах. Ми не можемо нічого виключати", – зазначив він.

Напередодні французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo з нагоди 10-річчя смертельного теракту в Парижі, від якого загинули 12 людей, опублікував спеціальний випуск журналу.

Нагадаємо, 7 січня 2015 року у Парижі сталась серія терактів у редакції Charlie Hebdo та в магазині кошерної їжі. Нападу передувала публікація в Charlie Hebdo карикатур, що висміюють пророка Мухаммеда. В ісламі його зображення вважається богохульством.

Під час нападу убили 12 людей, зокрема відомих карикатуристів, і двох поліцейських. Усі троє нападників загинули в перестрілках з поліцією.

Судовий процес стосовно цих нападів став наймасштабнішим в історії Франції у справі про тероризм. Обвинувальні вироки оголосили у грудні 2020 року.