В Charlie Hebdo відзначили 10-річчя смертельного теракту проти редакції

Французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo з нагоди 10-річчя смертельного теракту в Парижі, від якого загинули 12 людей, опублікував спеціальний випуск журналу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На обкладинці 32-сторінкового номера Charlie Hebdo, частини якого були опубліковані в понеділок, 6 січня, чоловік сидить на прикладі рушниці перед написом "Незламний!".

Increvable !



Notre numéro spécial 7 janvier de 32 pages :



👉 Sondage Ifop : les Français sont pour la caricature

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👉 Caricatures de Mahomet : récit d'une manipulation

👉 L'histoire des miracles de Charlie à l'usage des mécréants pic.twitter.com/wv8ETkKpML Реклама: January 6, 2025

"Сьогодні цінності Charlie Hebdo – такі як гумор, сатира, свобода слова, екологія, секуляризм, фемінізм, якщо назвати лише деякі з них – ще ніколи не були під такою загрозою", – написав у редакційній статті редактор журналу Лоран Суріссо, який пережив теракт 2015 року.

"Сатира має чесноту, яка допомогла нам пережити ці трагічні роки: оптимізм. Якщо ми хочемо сміятися, це означає, що ми хочемо жити. Сміх, іронія, карикатура – це прояви оптимізму", – ідеться у статті.

Нагадаємо, 7 січня 2015 року у Парижі сталась серія терактів у редакції Charlie Hebdo та в магазині кошерної їжі. Нападу передувала публікація в Charlie Hebdo карикатур, що висміюють пророка Мухаммеда. В ісламі його зображення вважається богохульством.

Під час нападу убили 12 людей, зокрема відомих карикатуристів, і двох поліцейських. Усі троє нападників загинули в перестрілках з поліцією.

Судовий процес стосовно цих нападів став наймасштабнішим в історії Франції у справі про тероризм. Обвинувальні вироки оголосили у грудні 2020 року.