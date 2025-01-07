Глава МВД Франции предупредил о невиданной террористической угрозе в годовщину атаки на Charlie Hebdo

Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо заявил, что угроза террористической атаки на страну подпитывается социальными сетями и никогда не была такой большой.

Заявление французского министра приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Его слова прозвучали в 10-ю годовщину нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo.

Ретайо рассказал, что французские спецслужбы предотвратили девять запланированных терактов в прошлом году, три из которых были направлены на Олимпийские игры.

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По словам главы МВД Франции, страна "может оказаться под ударом завтра".

Он указал, что угроза исходит от молодежи, радикально настроенной в социальных сетях, которая все чаще сотрудничает с иностранными группировками.

"К счастью, с 2015 года Франция перевооружилась против терроризма... но битва с исламским тоталитаризмом еще далеко не выиграна, и ясно, что завтра Франция может снова оказаться под ударом", – сказал он.

Ретайо добавил, что в прошлом году "угроза исходила изнутри" Франции.

"Сейчас, возможно, растет сотрудничество между иностранными группировками и внутренней угрозой со стороны молодежи, радикально настроенной в социальных сетях. Мы не можем ничего исключать", – отметил он.

Накануне французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo по случаю 10-летия смертельного теракта в Париже, от которого погибли 12 человек, опубликовал специальный выпуск журнала.

Напомним, 7 января 2015 года в Париже произошла серия терактов в редакции Charlie Hebdo и в магазине кошерной пищи. Нападению предшествовала публикация в Charlie Hebdo карикатур, высмеивающих пророка Мухаммеда. В исламе его изображение считается богохульством.

Во время нападения убили 12 человек, в том числе известных карикатуристов, и двух полицейских. Все трое нападавших погибли в перестрелках с полицией.

Судебный процесс по этим нападениям стал самым масштабным в истории Франции по делу о терроризме. Обвинительные приговоры объявили в декабре 2020 года.