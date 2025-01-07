Спікер Сейму Польщі розповів, коли оголосять дату президентських виборів

Спікер Сейму Польщі Шимон Головня заявив, що у середу, 8 січня, він оголосить дату президентських виборів.

Про це Головня сказав в інтерв’ю RMF24, повідомляє "Європейська правда".

Наразі є чотири неділі у травні, в які потенційно можна провести голосування.

Головня вказав, що не розглядає 4 травня, "тому що ніхто не збирається проводити вибори" у святковий день, бо "це було б абсурдно і суперечило б демократії". Отже, лишається можливість призначити вибори на 11, 18 або 25 травня.

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Головня зазначив, що він все ще хоче обговорити цю дату з головою виборчої комісії Сильвестром Марціняком.

"Завтра я оголошу рішення про дату президентських виборів", – сказав спікер польського Сейму.

Вибори президента Польщі мають відбутись у першій половині 2025 року. Чинний глава держави Анджей Дуда завершує другий термін на посаді й не може балотуватись.

Останнє опитування показало, що кандидат від партії влади "Громадянська коаліція" Рафал Тшасковський міг би розраховувати на підтримку 36,2% виборців.

За ним слідував би Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість", із результатом 28,8%.

Читайте детальніше в матеріалі: Четверо на місце Анджея Дуди: хто боротиметься за посаду президента Польщі.