Спикер Сейма Польши рассказал, когда объявят дату президентских выборов

Спикер Сейма Польши Шимон Головня заявил, что в среду, 8 января, он объявит дату президентских выборов.

Об этом Головня сказал в интервью RMF24, сообщает "Европейская правда".

Сейчас есть четыре воскресенья в мае, в которые потенциально можно провести голосование.

Головня указал, что не рассматривает 4 мая, "потому что никто не собирается проводить выборы" в праздничный день, потому что "это было бы абсурдно и противоречило бы демократии". Следовательно, остается возможность назначить выборы на 11, 18 или 25 мая.

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Головня отметил, что он все еще хочет обсудить эту дату с председателем избирательной комиссии Сильвестром Марциняком.

"Завтра я объявлю решение о дате президентских выборов", – сказал спикер польского Сейма.

Выборы президента Польши должны состояться в первой половине 2025 года. Действующий глава государства Анджей Дуда завершает второй срок на посту и не может баллотироваться.

Последний опрос показал, что кандидат от партии власти "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский мог бы рассчитывать на поддержку 36,2% избирателей.

За ним следовал бы Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость", с результатом 28,8%.

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