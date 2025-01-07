Трамп подтвердил, что поддерживает оборонные расходы НАТО на уровне 5%

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО тратить на оборону 5% ВВП.

Об этом он сказал на пресс-конференции в имении Мар-а-Лаго во вторник, 7 января, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что именно при его первом президентстве добился увеличения оборонных расходов Альянса, и Европа сталкивается с большими угрозами, чем США, тогда как тратит меньше.

Он вспомнил закрытую дискуссию с лидерами НАТО во время своего первого президентского срока, когда один из премьер-министров спросил: если государство не тратит 2% ВВП на оборону, означает ли это, что США откажутся им помогать защищаться от агрессии.

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"Должно быть 5%, а не 2%. Но на тот момент было 2%", – добавил Трамп.

На уточняющий вопрос журналиста он подтвердил, что выступает за увеличение оборонных расходов в НАТО до 5% ВВП.

"Если у вас есть страна и постоянные вооруженные силы, то это 4%. Я думаю, что они должны быть....Вони в опасном положении. Они все могут себе это позволить. Но они должны быть на уровне 5%, а не 2%", – продолжил избранный президент США.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзникам пора думать о выше 2% ВВП расходы на оборону независимо от "фактора Трампа", поскольку текущего уровня расходов в будущем будет недостаточно для того, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Избранный президент США Дональд Трамп недавно повторил свою привычную угрозу вывести страну из НАТО, если союзники будут вкладывать недостаточно средств в оборону.