Остін вирушив на зустріч формату "Рамштайн" у Німеччині – останній раз як глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін вирушив до Німеччини на авіабазу "Рамштайн" для участі у 25-й зустрічі Контактної групи з оборони України – останній раз перед завершенням повноважень адміністрації Байдена.

Про це він повідомив у своєму X (Twitter) пише "Європейська правда".

Остін опублікував відео, як готується до вильоту у Німеччину, і нагадав, що для нього це буде остання поїздка на базу "Рамштайн" у ролі міністра оборони США – до інавгурації Дональда Трампа залишається вже менше двох тижнів.

Wheels up from Joint Base Andrews for my last trip to Ramstein Air Base as Secretary of Defense. I’m headed to Germany to host the 25th meeting of the Ukraine Defense Contact Group, a historic coalition that has come together to help Ukraine defend its sovereign territory. pic.twitter.com/mrfOM2Qmid Реклама: January 8, 2025

"Я прямую до Німеччини, щоб приймати 25-ту зустріч Контактної групи з оборони України – коаліції історичного значення, що згуртувалася задля допомоги Україні захищати її суверенну територію", – зазначив Ллойд Остін.

У пресслужбі Пентагону підтвердили, що засідання заплановане на 9 січня і на ньому планують обговорювати теперішні та довгострокові оборонні потреби України.

"Зустріч буде фокусуватися на необхідності забезпечити безперервне постачання спроможностей ключового значення, зокрема систем протиповітряної оборони, артилерійських снарядів та бронетехніки, а також на зусиллях для покращення оборонно-промислової бази", – зазначили у комюніке.

Раніше неофіційно повідомляли, що засідання формату планують на 9 січня, та що у цей день адміністрація Джо Байдена має намір оголосити про останній свій пакет військової допомоги Україні.

Нагадаємо, Контактна група з оборони України, відома також як формат "Рамштайн", виникла у 2022 році для координації військової підтримки України під егідою США; особисто Ллойд Остін зіграв велику роль в організації цього майданчика. Ініціатива обʼєднує понад 50 держав світу, переважна більшість – члени НАТО.

На тлі намірів Дональда Трампа "швидко закінчити війну" на Заході готувались до сценаріїв, що роль Штатів у допомозі Україні може стати меншою.

Міністр оборони України Рустем Умєров сподівається на збереження формату Контактної групи з підтримки України за президентства Трампа.