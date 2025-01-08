Остин отправился на встречу формата "Рамштайн" в Германии – последний раз как глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин отправился в Германию на авиабазу "Рамштайн" для участия в 25-й встрече Контактной группы по обороне Украины – последний раз перед завершением полномочий администрации Байдена.

Об этом он сообщил в своем X (Twitter) пишет "Европейская правда".

Остин опубликовал видео, как готовится к вылету в Германию и напомнил, что для него это будет последняя поездка на базу "Рамштайн" в роли министра обороны США – до инаугурации Дональда Трампа остается уже меньше двух недель.

Wheels up from Joint Base Andrews for my last trip to Ramstein Air Base as Secretary of Defense. I’m headed to Germany to host the 25th meeting of the Ukraine Defense Contact Group, a historic coalition that has come together to help Ukraine defend its sovereign territory. pic.twitter.com/mrfOM2Qmid Реклама: January 8, 2025

"Я направляюсь в Германию, чтобы принимать 25-ю встречу Контактной группы по обороне Украины – коалиции исторического значения, которая объединила усилия для помощи Украине в защите ее суверенной территории", – отметил Ллойд Остин.

В пресс-службе Пентагона подтвердили, что заседание запланировано на 9 января и на нем планируют обсуждать нынешние и долгосрочные оборонные потребности Украины.

"Встреча будет фокусироваться на необходимости обеспечить непрерывные поставки возможностей ключевого значения, в частности систем противовоздушной обороны, артиллерийских снарядов и бронетехники, а также на усилиях для улучшения оборонно-промышленной базы", – отметили в коммюнике.

Ранее неофициально сообщалось, что заседание формата планируют на 9 января и что в этот день администрация Джо Байдена намерена объявить о последнем своем пакете военной помощи Украине.

Напомним, Контактная группа по обороне Украины, известная также как формат "Рамштайн", возникла в 2022 году для координации военной поддержки Украины под эгидой США; лично Ллойд Остин сыграл большую роль в организации этой инициативы. Формат "Рамштайн" объединяет более 50 государств мира, большинство – члены НАТО.

На фоне намерений Дональда Трампа "быстро закончить войну" на Западе готовились к сценариям, что роль Штатов в помощи Украине может стать меньшей.

Министр обороны Украины Рустем Умеров надеется на сохранение формата Контактной группы по поддержке Украины при президентстве Трампа.