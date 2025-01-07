АР: США 9 січня оголосять про "значний" пакет військової допомоги Україні

Адміністрація Джо Байдена має намір у четвер, 9 січня, оголосити про останній свій пакет військової допомоги Україні.

Про це стало відомо агентству АР від двох американських посадовців, пише "Європейська правда".

Оголошення пакета військової допомоги США відбудеться в день засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн".

Джерела АР не назвали точну вартість пакета, але сказали, що він буде "значним". Водночас не очікується, що він використає всі 4 мільярди доларів, що залишилися в Білого дому в межах затвердженого Конгресом фінансування для України.

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Посадовці додали, що, ймовірно, залишиться "більше двох мільярдів доларів", якими зможе розпорядитись нова адміністрація Дональда Трампа.

Нагадаємо, 30 грудня США оголосили про пакет оборонної допомоги Україні обсягом майже $2,5 млрд.

Він передбачав передачу Україні зброї та устаткування із запасів Пентагону на суму $1,25 млрд, а також розміщення замовлень на нову зброю обсягом $1,22 млрд в рамках Ініціативи з безпекової допомоги Україні (USAI).

Усього з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 року загальний обсяг військової допомоги США Україні становить 66 мільярдів доларів.