Трамп опубликовал карты США с присоединенной Канадой

Избранный президент США Дональд Трамп во вторник снова предложил добавить Канаду в состав Соединенных Штатов как 51-й штат, опубликовав карты, на которых Канада изображена как часть США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во вторник вечером Трамп опубликовал несколько постов на своей социальной платформе Truth Social – один с картой США и Канады, обозначенных одним цветом, с надписью "Соединенные Штаты", а другой – с изображением США и Канады, покрытых американским флагом.

"О, Канада!", – написал он в одной заметке.

pic.twitter.com/5E6vdfnxfY – Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 8, 2025

Напомним, Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопрос торговли и иммиграции.

Переговоры Трюдо и Трампа на фоне этих угроз обозначились неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-й штат США".

Стоит отметить, что соратник Трампа в Европе, венгерский премьер Виктор Орбан также отмечался инцидентами с демонстрацией карт измененных границ своей страны с территориальными претензиями к соседям.

В ноябре 2022 года Орбан вызвал дипломатический скандал, когда пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии".

Упоминания Орбаном утраченной "Великой Венгрии" за последние годы уже неоднократно вызывали напряжение в отношениях с соседями.

Подробнее на эту тему – в статье: Фантомные боли Венгрии: почему 100-летнее соглашение до сих пор определяет политику нашего соседа.