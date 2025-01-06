Трамп зловтішається відставці Трюдо, знову пропонує Канаді стати штатом США

Дональд Трамп укотре порушив питання про входження Канади до складу Сполучених Штатів, коментуючи відставку її премʼєр-міністра Джастіна Трюдо.

Таке він написав у своїй соцмережі TruthSocial, передає "Європейська правда".

На думку Трампа, "багато людей в Канаді хочуть бути 51-м штатом".

"Сполучені Штати більше не можуть терпіти величезні торговельні дефіцити та субсидії, яких потребує Канада, щоб залишатися на плаву. Джастін Трюдо знав це і подав у відставку", – вважає він.

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На думку обраного президента, в разі входження Канади до складу США "не було б жодних тарифів, податки знизилися б, і вони були б ПОВНІСТЮ ЗАХИЩЕНІ від загрози російських і китайських кораблів, які постійно їх оточують".

"Якою чудовою країною ми були разом!!!" – підсумував він.

Раніше Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на канадські товари і звинуватив Оттаву у нездатності вирішити питання торгівлі та імміграції.

На тлі "тарифних погроз" канадський премʼєр Джастін Трюдо почав переговори з ним. Вони позначилися неодноразовими жартами Трампа про Канаду як "51-й штат США".

Тим часом Трюдо оголосив, що складе повноваження премʼєра після того, як його Ліберальна партія обере наступного лідера.

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