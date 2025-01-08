Чому ключовий кандидат вже не хоче бути президентом Румунії та хто зупинить "друзів Путіна"

На вихідних кандидат у президенти від партій влади Румунії Крін Антонеску заявив про призупинення кампанії.

Про те, що стало причиною такого кроку і чи вдасться Румунії уникнути перемоги на президентських виборах проросійського популіста, читайте в статті Сергія Герасимчука і Ростислава Клімова з Ради зовнішньої політики "Українська призма" Втеча з виборів: чому у Румунії стає все складніше зупинити російський реванш. Далі – стислий її виклад.

Після того як 6 грудня Конституційний суд Румунії ухвалив історичне рішення про скасування результатів першого туру президентських виборів, 23 грудня провладна коаліція, яка утворилася після парламентських виборів і складається з соціал-демократів (PSD), лібералів (PNL), Союзу угорців Румунії (UDMR) та представників національних меншин, оголосила свого єдиного кандидата на майбутніх президентських виборах.

Загалом рішення партій висунути одного кандидата є логічним і виваженим.

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От тільки єдиний кандидат від коаліції виявився сумнівним.

Ним став колишній очільник PNL, 65-річний Крін Антонеску. Колись – один із найвпливовіших політичних лідерів Румунії, який у 2012 році навіть понад місяць виконував обов’язки президента Румунії після оголошення імпічменту Траяну Бесеску.

Проте вже 4 січня Крін Антонеску несподівано заявив про одностороннє призупинення угоди, за якою він мав би стати кандидатом від коаліції.

Серед офіційних причин цього рішення, які він озвучив, були відсутність затверджених дат першого та другого турів виборів, а також недостатня підтримка з боку представників коаліції.

Що стоїть за скандальним рішенням Кріна Антонеску про "призупинення" своєї кандидатури?

У такий спосіб він акцентував на тому, що готовий повернутися до кампанії, але після активізації лідерами коаліційних партій усіх наявних ресурсів для перемоги провладного кандидата. Тобто – самого Антонеску.

Наголос Кріна Антонеску на максимальній підтримці свідчить про його розуміння, що боротьба буде непростою.

Він свідомий, що його можливим опонентом на президентських виборах стане незалежний кандидат, чинний мер Бухареста Нікушор Дан, який оголосив про свою кандидатуру в грудні.

Дан є доволі популярним у Румунії та має непогані шанси на перемогу.

Крім того, варто не забувати про ультраправий дует Келіна Джорджеску/Джордже Сіміона.

Усе залежатиме від рішення виборчої комісії щодо правомірності участі Келіна Джорджеску у виборах. У разі відмови його місце займе Сіміон.

Не слід забувати, що у нових президентських виборах, ймовірно, братиме участь і лідерка Союзу порятунку Румунії (USR) Елена Ласконі, яка на скасованих президентських виборах вийшла до другого туру. І яку, по суті, Конституційний суд зупинив фактично за крок до президентства.

За таких умов коаліції необхідно визначити єдиного демократичного та проєвропейського кандидата, який за допомогою об’єднаних зусиль PSD-PNL-UDMR зможе здобути перемогу.

Від дій нинішньої владної коаліції залежить багато: від дат президентських виборів до того, хто обійме посаду президента. І це стане її стрес-тестом, який має показати, наскільки нова коаліція міцна та готова до компромісів.

Рецепт успіху для проєвропейського кандидата, хто б ним не став – це поєднання власної харизми, довіри виборців і ресурсу, який можуть забезпечити партійні мережі великих партій.

Лишається сподіватися, що коаліція не відмовиться від ідеї єдиного кандидата, хто б ним не був. А разом із тим – продемонструє готовність до існування на основі компромісу та домовленостей і здатність об’єднуватися не лише "під дулом кулемета".

Лише таким чином можна запобігти проросійському реваншу в Румунії.

Докладніше – в матеріалі Сергія Герасимчука і Ростислава Клімова Втеча з виборів: чому у Румунії стає все складніше зупинити російський реванш.