Почему ключевой кандидат уже не хочет быть президентом Румынии и кто остановит "друзей Путина"

На выходных кандидат в президенты от партий власти Румынии Крин Антонеску заявил о приостановлении кампании.

О том, что стало причиной такого шага и удастся ли Румынии избежать победы на президентских выборах пророссийского популиста, читайте в статье Сергея Герасимчука и Ростислава Климова из Совета внешней политики "Украинская призма" Бегство с выборов: почему в Румынии становится все сложнее остановить российский реванш. Далее – краткое ее изложение.

После того как 6 декабря Конституционный суд Румынии принял историческое решение об отмене результатов первого тура президентских выборов, 23 декабря правящая коалиция, которая образовалась после парламентских выборов и состоит из социал-демократов (PSD), либералов (PNL), Союза венгров Румынии (UDMR) и представителей национальных меньшинств, объявила своего единого кандидата на предстоящих президентских выборах.

В целом решение партий выдвинуть одного кандидата является логичным и взвешенным.

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Вот только единый кандидат от коалиции оказался сомнительным.

Им стал бывший глава PNL, 65-летний Крин Антонеску. Когда-то – один из самых влиятельных политических лидеров Румынии, который в 2012 году даже более месяца исполнял обязанности президента Румынии после объявления импичмента Траяну Бэсеску.

Однако уже 4 января Крин Антонеску неожиданно заявил об одностороннем приостановлении соглашения, по которому он должен был бы стать кандидатом от коалиции.

Среди официальных причин этого решения, которые он озвучил, были отсутствие утвержденных дат первого и второго туров выборов, а также недостаточная поддержка со стороны представителей коалиции.

Что стоит за скандальным решением Крина Антонеску о "приостановлении" своей кандидатуры?

Таким образом он акцентировал на том, что готов вернуться к кампании, но после активизации лидерами коалиционных партий всех имеющихся ресурсов для победы провластного кандидата. То есть – самого Антонеску.

Акцент Крина Антонеску на максимальной поддержке свидетельствует о его понимании, что борьба будет непростой.

Он осознает, что его возможным оппонентом на президентских выборах станет независимый кандидат, действующий мэр Бухареста Никушор Дан, который объявил о своей кандидатуре в декабре.

Дан довольно популярен в Румынии и имеет неплохие шансы на победу.

Кроме того, не стоит забывать об ультраправом дуэте Келина Джорджеску/Джордже Симиона.

Все будет зависеть от решения избирательной комиссии относительно правомерности участия Келина Джорджеску в выборах. В случае отказа его место займет Симион.

Не следует забывать, что в новых президентских выборах, вероятно, будет участвовать и лидер Союза спасения Румынии (USR) Элена Ласкони, которая на отмененных президентских выборах вышла во второй тур. И которую, по сути, Конституционный суд остановил фактически в шаге от президентства.

В таких условиях коалиции необходимо определить единого демократического и проевропейского кандидата, который с помощью объединенных усилий PSD-PNL-UDMR сможет одержать победу.

От действий нынешней правящей коалиции зависит многое: от дат президентских выборов до того, кто займет пост президента. И это станет ее стресс-тестом, который должен показать, насколько новая коалиция крепкая и готова к компромиссам.

Рецепт успеха для проевропейского кандидата, кто бы им ни стал – это сочетание собственной харизмы, доверия избирателей и ресурса, который могут обеспечить партийные сети крупных партий.

Остается надеяться, что коалиция не откажется от идеи единого кандидата, кто бы им ни был. А вместе с тем – продемонстрирует готовность к существованию на основе компромисса и договоренностей и способность объединяться не только "под дулом пулемета".

Только таким образом можно предотвратить пророссийский реванш в Румынии.

Подробнее – в материале Сергея Герасимчука и Ростислава Климова Бегство с выборов: почему в Румынии становится все сложнее остановить российский реванш.