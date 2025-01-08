Німеччина відреагувала на заяви Трампа щодо зазіхання на Гренландію

У Німеччині заявили, що взяли до відома заяви обраного президента США Дональда Трампа щодо Гренландії та Канади, але водночас наголосили на дотриманні принципу щодо неприпустимості силової зміни кордонів.

Про це на пресконференції заявив речник німецького уряду, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок Трамп відмовився виключити можливість використання військових або економічних заходів для взяття під контроль Панамського каналу і Гренландії, а також озвучив ідею перетворення Канади на американський штат.

"Як завжди, діє чесний принцип Статуту ООН і Гельсінських угод, а саме: кордони не повинні переміщатися силою", – сказав речник.

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Він відмовився від коментарів, коли його запитали, наскільки серйозно Німеччина ставиться до заяв Трампа.

На пресконференції у вівторок 7 січня Трамп відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.

Гренландія не є членом ЄС, але пов'язана з Євросоюзом через спеціальну угоду про асоціацію для заморських країн і територій.

Водночас данська премʼєрка Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландія належить її мешканцям.