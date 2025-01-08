ЗМІ: Топдипломати трьох країн ЄС планують відвідати США після інавгурації Трампа
Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі запланували поїздку до Вашингтона незабаром після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа 20 січня.
Про це повідомили три дипломати Європейського Союзу в коментарі Politico, передає "Європейська правда".
За словами одного з дипломатів, який, як і двоє інших, побажав залишитися невідомим, ідея поїздки міністрів трьох країн ЄС полягає в тому, щоб "продемонструвати європейську єдність".
Наразі поїздка все ще перебуває на стадії планування, і її дата ще не визначена.
За словами двох дипломатів, міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок та її французького й польського колег – Жана-Ноеля Барро і Радослава Сікорського – може супроводжувати головна дипломатка ЄС Кая Каллас.
Зауважимо, впродовж останніх тижнів Трамп неодноразово висловлював своє бажання, щоб США придбали Гренландію – данську територію і найбільший острів у світі.
Зокрема 7 січня він відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.
Данська прем'єрка Метте Фредеріксен нещодавно наголосила, що Гренландія належить її мешканцям, а Барро акцентував, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.