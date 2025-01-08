СМИ: Топ-дипломаты трех стран ЕС планируют посетить США после инаугурации Трампа

Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши запланировали поездку в Вашингтон вскоре после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа 20 января.

Об этом сообщили три дипломата Европейского Союза в комментарии Politico, передает "Европейская правда".

По словам одного из дипломатов, который, как и двое других, пожелал остаться неизвестным, идея поездки министров трех стран ЕС заключается в том, чтобы "продемонстрировать европейское единство".

Сейчас поездка все еще находится на стадии планирования, и ее дата еще не определена.

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По словам двух дипломатов, министра иностранных дел Германии Анналену Бербок и ее французского и польского коллег – Жана-Ноэля Барро и Радослава Сикорского – может сопровождать главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Заметим, в течение последних недель Трамп неоднократно высказывал свое желание, чтобы США приобрели Гренландию – датскую территорию и самый большой остров в мире.

В частности, 7 января он отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.

Датский премьер Метте Фредериксен недавно подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям, а Барро акцентировал, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.