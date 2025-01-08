Франція про заяви Трампа щодо Гренландії: ЄС не потерпить атак на свої кордони

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прокоментував заяви обраного президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, зазначивши, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Про це повідомляє Reuters, передає "Європейська правда".

За словами Барро, такі атаки неприпустимі від жодної з країн.

"Звичайно, це не варіант, що Європейський Союз дозволить іншим країнам світу атакувати свої суверенні кордони, ким би вони не були", – сказав Барро, повідомляє Reuters.

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"Ми – сильний континент", – наголосив він.

Наприкінці минулого року Дональд Трамп написав на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social, що володіння і контроль над Гренландією є "вирішальним".

На пресконференції у вівторок 7 січня Трамп відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.

Гренландія не є членом ЄС, але пов'язана з Євросоюзом через спеціальну угоду про асоціацію для заморських країн і територій.

Водночас данська премʼєрка Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландія належить її мешканцям.