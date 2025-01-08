Один з КПП на кордоні з Румунією обмежить роботу через ремонт моста через Тису

В одному з пунктів пропуску через українсько-румунський кордон з 10 січня в будні призупинятимуть оформлення транспортних засобів на 50 днів.

Про це Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України – Західний кордон повідомило у Facebook з посиланням на румунську сторону, пише "Європейська правда".

Як проінформували прикордонники, оформлення транспортних засобів призупинятиметься з 09:30 по 15:00 з понеділка по п’ятницю на пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй".

Такі заходи пов’язані з реконструкцією моста через річку Тиса. Ремонтні роботи заплановані на 50 днів.

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Водночас у ДПСУ наголосили, що пішохідне сполучення в пункті пропуску не зупинятимуть.

Зазначимо, цей пункт пропуску мав обмеження в роботі й наприкінці листопада – на початку грудня. Тоді "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на частково призупиняв пропуск транспортних засобів у будні дні на місяць у зв’язку з ремонтом моста через річку Тиса.