Один из КПП на границе с Румынией ограничит работу из-за ремонта моста через Тису

В одном из пунктов пропуска через украинско-румынскую границу с 10 января в будни будут приостанавливать оформление транспортных средств на 50 дней.

Об этом Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины – Западная граница сообщило в Facebook со ссылкой на румынскую сторону, пишет "Европейская правда".

Как проинформировали пограничники, оформление транспортных средств будет приостанавливаться с 09:30 до 15:00 с понедельника по пятницу на пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией".

Такие меры связаны с реконструкцией моста через реку Тиса. Ремонтные работы запланированы на 50 дней.

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В то же время в ГПСУ отметили, что пешеходное сообщение в пункте пропуска останавливать не будут.

Отметим, этот пункт пропуска имел ограничения в работе и в конце ноября – начале декабря. Тогда "Солотвино – Сигету-Мармацией" частично приостанавливал пропуск транспортных средств в будние дни на месяц в связи с ремонтом моста через Тису.