На кордоні з Польщею модернізували пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне"

Компанія "Автомагістраль-Південь" завершила модернізацію автомобільного пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне" на кордоні з Польщею.

Про це із посиланням на повідомлення пресслужби компанії передає "Європейська правда".

Як розповіли у компанії – це другий реалізований об’єкт в межах проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Економічна підтримка України".

Минулого року "Автомагістраль-Південь" завершила модернізацію пункту пропуску "Чоп – Захонь" на кордоні з Угорщиною.

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Фото: Facebook

Фото: Facebook

Основні роботи, які виконувала компанія:

підсилення дорожньої основи шляхом холодного ресайклінгу,

заміна дорожнього покриття,

ремонт металоконструкцій,

заміна шлагбаумів,

відновлення системи відведення дощової води,

нанесення розмітки.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Зазначається, що модернізація пунктів пропуску є частиною постійної підтримки USAID, яка спрямована на зміцнення економічної стійкості України, збільшення обсягів торгівлі, підвищення ефективності експорту та зниження його витрат.

Завдяки проєкту вдалося покращити стан дорожнього покриття, оптимізовати потік транспорту та підвищити загальну функціональність на кордонах з Польщею, Словаччиною, Молдовою, Угорщиною та Румунією.

Цього ж дня писали, що в одному з пунктів пропуску через українсько-румунський кордон з 10 січня в будні призупинятимуть оформлення транспортних засобів на 50 днів.