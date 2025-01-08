На границе с Польшей модернизировали пункт пропуска "Рава-Русская – Гребенное"

Компания "Автомагистраль-Юг" завершила модернизацию автомобильного пункта пропуска "Рава-Русская – Гребенное" на границе с Польшей.

Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы компании передает "Европейская правда".

Как рассказали в компании – это второй реализованный объект в рамках проекта Агентства США по международному развитию (USAID) "Экономическая поддержка Украины".

В прошлом году "Автомагистраль-Юг" завершила модернизацию пункта пропуска "Чоп – Захонь" на границе с Венгрией.

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Фото: Facebook

Фото: Facebook

Основные работы, которые выполняла компания:

усиление дорожного основания путем холодного ресайклинга,

замена дорожного покрытия,

ремонт металлоконструкций,

замена шлагбаумов,

восстановление системы отвода дождевой воды,

нанесение разметки.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Отмечается, что модернизация пунктов пропуска является частью постоянной поддержки USAID, которая направлена на укрепление экономической устойчивости Украины, увеличение объемов торговли, повышение эффективности экспорта и снижение его расходов.

Благодаря проекту удалось улучшить состояние дорожного покрытия, оптимизировать поток транспорта и повысить общую функциональность на границах с Польшей, Словакией, Молдовой, Венгрией и Румынией.

В этот же день писали, что в одном из пунктов пропуска через украинско-румынскую границу с 10 января в будни будут приостанавливать оформление транспортных средств на 50 дней.