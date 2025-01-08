Зеленський відвідає зустріч у форматі "Рамштайн" 9 січня

Президент Володимир Зеленський у четвер, 9 січня, відвідає засідання Контактної групи з питань України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає "Європейська правда".

Зеленський акцентував, що 9 січня відвідає зустріч у форматі "Рамштайн".

"Заплановані також переговори з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів", – сказав він.

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Президент розповів, що очільник Міністерства оборони Рустем Умєров вже в Німеччині та почав перші зустрічі. Ключовим для України Зеленський назвав продовження посилення ППО.

Як раніше інформували в ЗМІ, у четвер, 9 січня, Вашингтон планує оголосити про виділення Києву зброї та боєприпасів на суму $500 млн під час зустрічі Контактної групи з питань України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Як інформували, очільник Пентагону Ллойд Остін планує зустріч з країнами-лідерами "коаліцій спроможностей" в рамках формату "Рамштайн", на якій мають окресилити плани з підтримки України до 2027 року.