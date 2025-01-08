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ЗМІ: США оголосять про $500 млн військової допомоги Україні на "Рамштайні"

Новини — Середа, 8 січня 2025, 20:20 — Уляна Кричковська

У четвер, 9 січня, Вашингтон планує оголосити про виділення Києву зброї та боєприпасів на суму $500 млн під час зустрічі Контактної групи з питань України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Про це повідомиляє "Європейська правда" із посиланням на журналістку "Голосу Америки" та агентство AP, яке поспілкувалося із проінформованими співрозмовниками.

Як зазначило агентство, йдеться про передання зброї з американських арсеналів, а не про виробництво нового озброєння. 

Співрозмовник, ознайомлений із ситуацією, повідомив, що США хочуть поставити цю партію зброї Україні до кінця січня.

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Журналістка "Голосу Америки" зазначила, що це буде останній пакет допомоги адміністрації чинного американського президента Джо Байдена.

Раніше неофіційно повідомляли, що у цей день адміністрація Джо Байдена має намір оголосити про останній свій пакет військової допомоги Україні.

Як інформували, очільник Пентагону Ллойд Остін планує зустріч з країнами-лідерами "коаліцій спроможностей" в рамках формату "Рамштайн", на якій мають окресилити плани з підтримки України до 2027 року.

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