ЗМІ: США оголосять про $500 млн військової допомоги Україні на "Рамштайні"

У четвер, 9 січня, Вашингтон планує оголосити про виділення Києву зброї та боєприпасів на суму $500 млн під час зустрічі Контактної групи з питань України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Про це повідомиляє "Європейська правда" із посиланням на журналістку "Голосу Америки" та агентство AP, яке поспілкувалося із проінформованими співрозмовниками.

Як зазначило агентство, йдеться про передання зброї з американських арсеналів, а не про виробництво нового озброєння.

Співрозмовник, ознайомлений із ситуацією, повідомив, що США хочуть поставити цю партію зброї Україні до кінця січня.

Журналістка "Голосу Америки" зазначила, що це буде останній пакет допомоги адміністрації чинного американського президента Джо Байдена.

#BREAKING as first reported on VOA’s Ukrainian show-the US is providing #Ukraine with about $500 million in security aid, its final security pkg under President Biden, as Austin meets with Ukrainian defense minister Umerov today and hosts his final UDCG with about 50 allies and…