Зеленский посетит встречу в формате "Рамштайн" 9 января

Президент Владимир Зеленский в четверг, 9 января, посетит заседание Контактной группы по вопросам Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает "Европейская правда".

Зеленский акцентировал, что 9 января посетит встречу в формате "Рамштайн".

"Запланированы также переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих", – сказал он.

Реклама:

Президент рассказал, что глава Министерства обороны Рустем Умеров уже в Германии и начал первые встречи. Ключевым для Украины Зеленский назвал продолжение усиления ПВО.

Как ранее информировали в СМИ, в четверг, 9 января, Вашингтон планирует объявить о выделении Киеву оружия и боеприпасов на сумму $500 млн во время встречи Контактной группы по вопросам Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Как информировали, глава Пентагона Ллойд Остин планирует встречу со странами-лидерами "коалиций возможностей" в рамках формата "Рамштайн", на которой должны очертить планы по поддержке Украины до 2027 года.