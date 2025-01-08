Суд ЄС уперше оштрафував ЄС за порушення правил ЄС

Суд Європейського Союзу у середу, 8 січня, уперше присудив штраф інституції ЄС – Європейській комісії – за порушення європейського законодавства.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Суд розглядав позов громадянина Німеччини, який поскаржився на недотримання Єврокомісією Загального регламенту про захист даних, який набув чинності у 2018 році.

Чоловік скористався опцією "Увійти через Facebook" на вебсторінці ЄС для реєстрації на конференцію.

Реклама:

Суд Євросоюзу встановив, що передача IP-адреси користувача компанії Meta Platforms у США порушила правила захисту даних ЄС, та присудив позивачу 400 євро компенсації.

Речник виконавчої влади ЄС заявив, що там "беруть до відома" рішення Суду та ретельно його вивчать.

Загальний регламент про захист даних дає громадянам ЄС більше прав щодо того, як використовується їхня особиста інформація.

Він вважається одним з найбільш всеосяжних і суворих законів про захист персональних даних у світі.

Читайте також про те, навіщо Україні потрібен новий закон про захист персональних даних.