Суд ЕС впервые оштрафовал ЕС за нарушение правил ЕС

Суд Европейского Союза в среду, 8 января, впервые присудил штраф институту ЕС – Европейской комиссии – за нарушение европейского законодательства.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Суд рассматривал иск гражданина Германии, который пожаловался на несоблюдение Еврокомиссией Общего регламента о защите данных, который вступил в силу в 2018 году.

Мужчина воспользовался опцией "Войти через Facebook" на веб-странице ЕС для регистрации на конференцию.

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Суд Евросоюза установил, что передача IP-адреса пользователя компании Meta Platforms в США нарушила правила защиты данных ЕС, и присудил истцу 400 евро компенсации.

Представитель исполнительной власти ЕС заявил, что там "принимают к сведению" решение Суда и тщательно его изучат.

Общий регламент о защите данных дает гражданам ЕС больше прав относительно того, как используется их личная информация.

Он считается одним из самых всеобъемлющих и строгих законов о защите персональных данных в мире.

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