ЗМІ: Австрії загрожують проблеми з Єврокомісією через надмірні видатки

Австрія може зіткнутися з дисциплінарними заходами Єврокомісії у зв’язку з надмірними бюджетними видатками у 2024-2026 роках.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Наскільки відомо, Австрії загрожує спеціальний режим Євросоюзу, передбачений для країн, витрати яких вийшли за граничну межу. Тепер Відню потрібно до 21 січня показати Єврокомісії переконливий план скорочення витрат. У листопаді ЄК вже відклала процес, давши Австрії додатковий час на це.

Водночас шанси вкластися у цей крайній термін залежать від коаліційних переговорів, які щойно почалися заново – тепер щодо формування уряду на чолі з лідером ультраправих Гербертом Кіклем.

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Якщо Австрія не подасть документ у визначені терміни, то опиниться у такому ж становищі, як Франція та Італія, у яких також високий держборг.

Неофіційно кажуть, що Австрійська партія свободи і Австрійська народна партія кваплятся погодити план до початку наступного тижня.

Однією з причин провалу перемовин про уряд між Австрійською народною партією і соціал-демократами були гострі суперечки щодо того, як збалансувати бюджет.

Як відомо, після невдалої спроби сформувати уряд без ультраправих на чолі з канцлером Карлом Негаммером президент Австрії Александер ван дер Беллен доручив лідеру Партії свободи Герберту Кіклю почати переговори про формування уряду. У разі успіху переговорів Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.

Очільник Австрійської народної партії Крістіан Штокер заявив, що під час переговорів про коаліцію з ультраправою Партією свободи проситиме запевнень, що вони хочуть зберегти Австрію вільною від російського втручання.

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